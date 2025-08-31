Villalibre, líder en solitario

Villalibre aventaja en una diana a Agus Medina (Albacete) y a su compañero Andrés Martín, que no marcaron en esta ocasión, y en dos a un grupo cada vez más numeroso que han engrosado este fin de semana Antonio Puertas (Albacete), Adrián Embarga (Almería), Fer Niño (Burgos), el uruguayo Brian Ocampo (Cádiz) e Íñigo Vicente (Racing), autor este último del único doblete a falta de los encuentros del lunes: Huesca-Eibar y Leganés-Deportivo.

- Con 4 goles: Villalibre (Racing Santander)

- Con 3 goles: Agus Medina (Albacete); Andrés Martín (1p) (Racing Santander).

- Con 2 goles: Puertas (Albacete); Leo Baptistao (BRA) y Embarba (Almería); Curro (1p) y Fer Niño (Burgos); Ocampo (URU) (Cádiz); Martón (Eibar); Ale García (Las Palmas); Vicente (Racing Santander); Gelabert (Real Sporting); Amath (SEN) (Valladolid)

- Con 1 gol: Morci y Escriche (Albacete); Lopy (SEN), Arribas (1p), Nico Melamed (Almería); Lautaro (URU), Villahermosa, Gael Alonso, Min-su (KOR) y Marc Domenech (Andorra); David González, Mateo Mejía (Burgos); García Pascual y Tabatadze (GEO) (Cádiz); Camara (GUI) y Cipenga (CGO) (Castellón); Rubén Díez (1p) (Ceuta); Fuentes y Jacobo González (Córdoba); Arbilla y Álvaro Rodríguez (Eibar); Mario Soriano, Eddahchouri (NED) y Escudero (Deportivo); Hongla (CMR) y Pablo Sáenz (Granada); Dani Ojeda y Sergi Enrich (Huesca); Lukovic y Enrique Clemente (Las Palmas); Miguel de la Fuente y Naim (Leganés); Adrián Niño y Rafa Rodríguez (Málaga); Carlos Fernández (1p) y Gonzalo Petit (URU) (Mirandés); Jeremy (ECU) (Racing Santander); Ochieng (KEN), Mariezkurrena (1p) y Carrera (Real Sociedad B); Dubasin (BEL) y Perrin (FRA) (Sporting); Chuki y Latasa (Valladolid); Bazdar (SRB) y Dani Gómez (Zaragoza).

- En propia meta: Córdoba (Burgos, ante Leonesa), Sergio Barcia (Las Palmas, ante Andorra).