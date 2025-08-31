Fútbol Internacional

Villalibre, líder en solitario

Madrid, 31 ago (EFE).- Asier Villalibre, delantero del Racing de Santander, es el líder en solitario de la clasificación de goleadores de LaLiga Hypermotion tras conseguir su cuarto tanto de la campaña en el triunfo sobre el Ceuta (4-1).

31 de agosto de 2025 - 18:40
Villalibre aventaja en una diana a Agus Medina (Albacete) y a su compañero Andrés Martín, que no marcaron en esta ocasión, y en dos a un grupo cada vez más numeroso que han engrosado este fin de semana Antonio Puertas (Albacete), Adrián Embarga (Almería), Fer Niño (Burgos), el uruguayo Brian Ocampo (Cádiz) e Íñigo Vicente (Racing), autor este último del único doblete a falta de los encuentros del lunes: Huesca-Eibar y Leganés-Deportivo.

- Con 4 goles: Villalibre (Racing Santander)

- Con 3 goles: Agus Medina (Albacete); Andrés Martín (1p) (Racing Santander).

- Con 2 goles: Puertas (Albacete); Leo Baptistao (BRA) y Embarba (Almería); Curro (1p) y Fer Niño (Burgos); Ocampo (URU) (Cádiz); Martón (Eibar); Ale García (Las Palmas); Vicente (Racing Santander); Gelabert (Real Sporting); Amath (SEN) (Valladolid)

- Con 1 gol: Morci y Escriche (Albacete); Lopy (SEN), Arribas (1p), Nico Melamed (Almería); Lautaro (URU), Villahermosa, Gael Alonso, Min-su (KOR) y Marc Domenech (Andorra); David González, Mateo Mejía (Burgos); García Pascual y Tabatadze (GEO) (Cádiz); Camara (GUI) y Cipenga (CGO) (Castellón); Rubén Díez (1p) (Ceuta); Fuentes y Jacobo González (Córdoba); Arbilla y Álvaro Rodríguez (Eibar); Mario Soriano, Eddahchouri (NED) y Escudero (Deportivo); Hongla (CMR) y Pablo Sáenz (Granada); Dani Ojeda y Sergi Enrich (Huesca); Lukovic y Enrique Clemente (Las Palmas); Miguel de la Fuente y Naim (Leganés); Adrián Niño y Rafa Rodríguez (Málaga); Carlos Fernández (1p) y Gonzalo Petit (URU) (Mirandés); Jeremy (ECU) (Racing Santander); Ochieng (KEN), Mariezkurrena (1p) y Carrera (Real Sociedad B); Dubasin (BEL) y Perrin (FRA) (Sporting); Chuki y Latasa (Valladolid); Bazdar (SRB) y Dani Gómez (Zaragoza).

- En propia meta: Córdoba (Burgos, ante Leonesa), Sergio Barcia (Las Palmas, ante Andorra).

