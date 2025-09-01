Abu Kamara jugará cedido esta temporada en el Getafe por el Hull City

Kamara, extremo derecho de 22 años nacido en Londres, es internacional sub-20 con la selección de Inglaterra y la pasada temporada disputó un total de ocho 36 encuentros en la English Football League Championship, la segunda máxima competición inglesa, anotando cinco goles y repartiendo tres asistencias.
El futbolista inglés se formó en las categorías inferiores del Norwich City, club del que se marchó en 2023 para jugar en el Portsmouth y después en el Hull City.
Kamara, que sustituye como extremo a Peter Federico, cedido al Valladolid también en las últimas horas del mercado de invierno, llevaba varios días con el acuerdo cerrado con el club azulón a la espera de que se solucionara el problema de las inscripciones, resuelto con la salida de Uche al Crystal Palace.