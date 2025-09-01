Albiol firma con el Pisa

El veterano central, que cumplirá 40 años el próximo 4 de septiembre, campeón del mundo en 2010 con España, llegó como agente libre a Italia después de su etapa en el Villarreal.

El central, ex del Nápoles, en el que militó 6 temporadas, que quería cerrar su carrera en Italia con su familia, superó el reconocimiento médico en Bolonia.

Después acudió a las oficinas del Pisa para firmar su contrato por la próxima temporada con opción a otra más. A falta de anuncio oficial por parte del Pisa, firmó un contrato que, por el momento, no ha sido registrado en la Serie A, algo que no afecta en su caso concreto, pues al ser agente libre no tiene que regirse por los horarios establecidos para los jugadores bajo contrato.

En las próximas horas, el contrato se registrará en la Serie A para que Albiol forme parte oficialmente de la plantilla entrenada por Alberto Gilardino, campeón del mundo con Italia en 2006.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Pisa, en las dos primeras jornadas de Serie A, sumó un empate ante el Atalanta y una derrota ante el Roma.

Durante su carrera, Albiol, además de Villarreal y Nápoles, vistió las camisetas de Real Madrid, Valencia y Getafe.