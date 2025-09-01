Alexis Sánchez rescinde su contrato con el Udinese para firmar por el Sevilla

"Gracias, Niño Maravilla. Alexis Sánchez y el Udinese separan sus caminos. El club y la leyenda del club han llegado a un acuerdo para rescindir su contrato de mutuo acuerdo", informó el Udinese.
"Alexis siempre será un icono de la historia del Udinese, y todo el club le agradece los recuerdos compartidos, recuerdos que permanecerán grabados en el corazón de nuestra afición. Sánchez siempre ha demostrado la máxima profesionalidad y amor por nuestros colores, incluso a su regreso al Friuli el año pasado", añadió en el comunicado.
Alexis, ex del Barcelona y del Inter de Milán, regresó al Udinese para jugar la temporada pasada, pero las lesiones le impidieron competir en condiciones para ganarse un puesto en el once.
Ahora, el chileno está en Sevilla para firmar por el combinado hispalense y volver a LaLiga.
