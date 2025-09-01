Arteta sobre Hincapié: "Es un jugador con carácter que combina juventud y madurez"

"Es un jugador con carácter, que combina juventud y madurez, y hará que nuestra plantilla sea más fuerte y competitiva para lo que resta de temporada", expresó en declaraciones difundidas por el club.
"Tiene una gran presencia física y su versatilidad, junto con su flexibilidad táctica, nos aportará más opciones en defensa", añadió.
El internacional ecuatoriano disputó 166 partidos con el Bayer Leverkusen desde su llegada en 2021 procedente de Talleres de Córdoba. Con el club germano conquistó una Bundesliga y una Copa Alemana, además de alcanzar la final de la Liga Europa en 2023, en la que cayó ante el Atalanta.
Con Hincapié, el Arsenal suma ya ocho fichajes en este mercado, tras las incorporaciones de Viktor Gyökeres, Martín Zubimendi, Christian Norgaard, Noni Madueke, Kepa Arrizabalaga, Cristhian Mosquera y Eberechi Eze invirtiendo 340 millones de euros.
