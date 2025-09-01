Arteta sobre Hincapié: "Es un jugador con carácter que combina juventud y madurez"

Londres, 1 sep (EFE).- Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, afirmó que el ecuatoriano Piero Hincapié, nuevo fichaje 'Gunner' procedente del Bayern Leverkusen, en una operación valorada en 52 millones de euros, es un jugador "con carácter que combina juventud y madurez".