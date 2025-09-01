Batalla: "Coraje, valentía y huevos es lo que le sobra a este equipo"

Batalla, que cumple su segunda temporada en el Rayo Vallecano, se ha ganado por su personalidad un peso importante dentro del vestuario franjirrojo que lidera Iñigo Pérez, para el que es titular indiscutible.

El guardameta argentino, de 29 años, fue uno de los jugadores más destacados en el último partido ante el Barcelona (1-1), en el que realizó varias paradas determinantes para su equipo.

"Coraje, valentía y huevos es lo que le sobra a este equipo. Gran esfuerzo de todos contra el vigente campeón de LaLiga. Vamos nosotros. Esto en Vallekas", dijo Batalla en sus redes sociales.