Beccacece prevé un partido de duelos, roces y fricciones entre Paraguay y Ecuador

Beccacece destacó que la Albirroja "es un equipo con poderío en jugadas con balones detenidos, donde Ecuador todavía no ha logrado sumar, pero las rachas están para cambiarlas teniendo una gran concentración y atención".

Desde Buenos Aires, donde la Tri está concentrada antes de viajar a Asunción, Beccacece explicó que ve el partido como una oportunidad para seguir puntuando en las eliminatorias, con la tranquilidad de que Ecuador llega con su cupo ya asegurado para la Copa del Mundo.

"Plantearemos un partido de mucha concentración y atención de detalles", indicó.

"Paraguay es un rival que ganó los últimos cinco partidos, que ha sacado dos puntos más que nosotros en las últimas fechas". "Si nuestra campaña ha sido muy buena, imagínense la de ellos", dijo.

Resaltó también la particularidad de los paraguayos, que desde un saque de arco fabrican jugadas para los segundos balones, donde tienen gran fluidez de tres cuartos de cancha hacia adelante y que como equipo funciona muy bien de local.

Sobre el partido contra Argentina con el que la Tri culminará su campaña en las eliminatorias, el 9 de septiembre en Guayaquil, Beccacece admitió que necesitarán más que fútbol.

"Tenemos que ser muy inteligentes para saber capitalizar y poder recibir esa información y usarla a nuestro favor", comentó.

Aseguró que Ecuador, a pesar de estar clasificado, jugará con responsabilidad ante Paraguay y Argentina para estar a la altura del reto asumido: "cambiar la historia del fútbol de Ecuador".

"Solo el tiempo será testigo de si se fue capaz de lograrlo, pero que ahora los jugadores están enfocados en el día a día".

"Buscamos darle continuidad a todo lo que nos dio buenos resultados. Acá no es cambiar por cambiar. En el caso de convocar a nuevos jugadores, damos continuidad, pero siendo flexibles a lo que venimos haciendo, sin nada que esconder, con transparencia y honestidad", expresó.

De la reciente valoración del seleccionador de Uruguay, el también argentino Marcelo Bielsa, sobre la campaña de Ecuador, dijo percibir que la gente afuera valora el trabajo con sus jugadores y confió en que muchos en Ecuador pronto también lo hagan, "porque la mejor forma de salir adelante es estando todos unidos".

"Mí responsabilidad como conductor es bajar esa expectativa, claro que me gusta que la gente se entusiasme, que crea, que sueñe, que nos exijan, asumimos esa responsabilidad de querer jugar nuestro mejor Mundial, hasta ahí esta bien, ahora lo más importante es pensar en Paraguay donde nunca ganamos", expresó Beccacece.