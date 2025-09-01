Chukwueze, cedido al Fulham

"El AC Milan anuncia que ha cedido al jugador Samuel Chimerenka Chukwueze al Fulham FC con opción de compra permanente. El Club le desea a Samuel todo lo mejor para la próxima temporada", informó el club 'rossonero'.
El extremo nigeriano, ex del Villarreal, abandona San Siro tras dos temporadas en las que anotó 4 goles en 50 partidos de Serie A, otros 2 tantos en 4 de Copa Italia y 2 en 15 partidos de competiciones europeas.
Nunca llegó a asentarse en el once titular 'rossonero', en dos años marcados por su nivel irregular.