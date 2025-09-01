Costa Rica comienza los entrenamientos con miras al partido contra Nicaragua

El seleccionador, el mexicano Miguel Herrera, comenzó con 17 de los 23 futbolistas convocados y se espera que para el martes se integren los que faltan por llegar desde sus respectivos clubes, entre ellos el guardameta del Pumas mexicano Keylor Navas y el centrocampista del Río Ave portugués, Brandon Aguilera.

Costa Rica visitará el próximo viernes a Nicaragua y recibirá el martes 9 de septiembre a Haití en las primeras dos jornadas del Grupo C, que completa la selección de Honduras y del que solo el primera lugar se clasificará de forma directa al Mundial.

El atacante del Westerloo belga Josimar Alcocer dijo este lunes que van a ser dos partidos "muy importantes" para su selección, y que un punto clave será jugar con confianza.

"Se vienen dos partidos muy importantes para empezar la eliminatoria con el pie derecho. El grupo está unido con muchas ganas de hacer las cosas de la mejor manera y sacar los resultados. Tenemos que jugar con confianza para que todo nos salga bien", declaró Alcocer.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El centrocampista Creichel Pérez coincidió en que ambos partidos eliminatorios serán "muy importantes y complicados", pero que el objetivo de Costa Rica será ganar los 6 puntos en disputa.

Pérez y Alcocer reconocieron que será difícil jugar el próximo viernes en la cancha artificial que tiene el Estadio Nacional de Managua.