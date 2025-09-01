De la Fuente: "Tenemos una oportunidad histórica que no queremos desaprovechar"

De la Fuente hizo público el mensaje que ha trasladado a sus jugadores antes de iniciar el camino hacia el Mundial 2026.

"Tenemos que ser conscientes de lo que tenemos entre manos. Emezamos con dos partidos difíciles porque el grupo es muy complicado y un error te puede dejar fuera. Debemos ser conscientes de que tenemos una oportunidad histórica que no queremos desaprovechar", dijo en el canal de Youtube de la Federación española.

"Somos un equipo muy ambicioso, con jugadores que quieren seguir creciendo, mejorando, y son conscientes de que no vale lo que hemos hecho ya, es pasado. El presente y el futuro nos exige mejorar. En esa exigencia sabemos los pasos que tenemos que ir dando con un objetivo diario que tenemos que establecer", añadió.

La selección española regresó a los entrenamientos tras ser subcampeona de la Liga de Naciones el pasado junio y se reencontró con la afición en un entrenamiento abierto en la Ciudad del Fútbol. "Es un placer tomar contacto de nuevo con la afición, con seguidores increíbles", agradeció De la Fuente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El seleccionador explicó la suave primera sesión como toma de contacto. "Es para recuperar, llevan muchos minutos los futbolistas, vienen de jugar el fin de semana y hoy sería su día de descanso en el club. El objetivo es recuperar sensaciones de equipo en el reencuentro. Hoy es cargar las pilas".

Por último, valoró la llegada a la absoluta de Jesús Rodríguez con 19 años. "Es una gozada ver a gente joven como se va incorporando y llegando con mucha ilusión. Aportan frescura aunque somos un equipo jovencísimo siempre es muy atractivo ver a gente joven a los que les ofrece la alternativa de competir al máximo nivel en la selección absoluta. Es muy difícil conseguir y solo se mantiene si siguen trabajando de esa manera".