El argentino Ezequiel Fernández refuerza el mediocampo del Bayer Leverkusen hasta 2030

Fernández, de 23 años, llega al Leverkusen para lucir el dorsal '6', tras disputar un total de 38 partidos con el Al-Qadsiah a las órdenes del español Míchel González, y anotar un tanto y asistir en cinco ocasiones.

"Ahora quiero impulsar mi carrera en Europa, en un club de gran prestigio internacional. Además cuenta con tres compatriotas -Exequiel Palacios, Alejo Sarco y Claudio Echeverri-, y me han hablado de la cultura del club y de la alta exigencia deportiva", afirmó el internacional sub-23 con Argentina según declaraciones difundidas por el club.

Nacido en San Miguel, en el área metropolitana de la capital argentina, el jugador se formó en las categorías interiores del Boca Juniors, dando el salto al primer equipo en 2021, antes de marcharse cedido al Club Atlético Tigre, donde permaneció una campaña.

En añadidura, 'Equi' se proclamó campeón Sudamericano sub-17 en 2019 con el combinado nacional, y llegó incluso a participar en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El fichaje del mediocentro se produce en el mismo día en el que el club germano anunció la destitución del entrenador neerlandés Erik ten Hag, que fichó el pasado mayo en sustitución del español Xabi Alonso, actual técnico del Real Madrid.