El Arsenal vende a Kiwior al Oporto por 27 millones de euros

La venta del central polaco, que también puede jugar como lateral izquierdo, estaba supeditada a la compra del ecuatoriano Piero Hincapié, que ha llegado al Arsenal procedente del Bayer Leverkusen por 52 millones de euros.

Kiwior, de 25 años, llegó al Arsenal en 2023 procedente del Spezia a cambio de 19 millones y, aunque comenzó siendo suplente, asumió un rol importante la temporada pasada a partir de la lesión de Gabriel Magalhaes.

En total, ha disputado 68 partidos con los 'Gunners', anotando tres goles y dando cinco asistencias.

La venta de Kiwior se une a las de Nuno Tavares y Marquinhos, por los que el Arsenal ingresó apenas 8 millones de euros, y las salidas de Thomas Partey, Jorginho y Kierna Tierney, que acababan contrato, y de Takehiro Tomiyasu, con el que se rescindió su acuerdo.

