El Arsenal vende a Zinchenko al Nottingham Forest

El internacional ucraniano, de 28 años, aporta una amplia experiencia tras disputar casi 150 partidos en la Premier League y más de 40 en la Liga de Campeones, y en su etapa en el City, levantó la Premier League y la FA Cup en cuatro ocasiones.

Vieira, de 25 años, se marcha cedido a la Bundesliga tras haber disputado 49 partidos con los 'Gunners' desde su llegada procedente del Porto en 2022, mientras que Sambi Lokonga también pone rumbo al Hamburgo en una transferencia definitiva

Por su parte, Reiss Nelson, que aún contaba con dos años más de contrato con el Arsenal, se marcha cedido al Brentford con opción de compra.