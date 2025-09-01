El Aston Villa logra la cesión de Harvey Elliott

El acuerdo con el Liverpool incluye una opción de compra obligatoria para el próximo verano valorada en 35 millones de libras (40 millones de euros).

El Villa ha tenido un mercado de fichajes muy complicado debido a las restricciones financieras de la Premier League y la UEFA y solo ha podido incorporar a Evann Guessand, por 30 millones, y a Yasin Özcan, por 7.

Elliott, de 22 años, ha optado por salir del Liverpool ante la falta de minutos que tendría esta temporada. Los fichajes en ataque como Hugo Ekitike, Alexander Isak y Florian Wirtz han limitado su capacidad de actuación, como ya se ha visto en este inicio de curso, en el que ha jugado apenas siete minutos en dos encuentros.

Formado en la cantera del Fulham, el Liverpool se hizo con sus servicios en 2019 a cambio de apenas 1,7 millones de euros y ese mismo año se convirtió en el jugador más joven en la historia en debutar en la Premier League, récord que fue superado más tarde por Ethan Nwaneri, del Arsenal.

