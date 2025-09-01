El Aston Villa se hace con la cesión de Jadon Sancho

Sancho, de 25 años, pasó la campaña pasada cedido en el Chelsea, que decidió pagar una multa de 5 millones de libras para no quedarse al futbolista de forma permanente este verano. Desde entonces, Sancho ha rechazado marcharse a la liga turca, al Besiktas, mientras que el Roma descartó su fichaje por sus altas pretensiones salariales.

Pese a que la intención del United era venderlo, sobre todo por encontrarse Sancho en su último año de contrato, al final se ha tenido que contentar con una cesión hasta final de temporada en el Villa.

Los de Unai Emery, pese a haberse clasificado tres años seguidos a Europa, tienen las manos atadas por el 'fair play' financiero de la UEFA de cara a fichar, y se han tenido que contentar con la cesión del inglés para completar su ataque.

Sancho llegó al United en 2021 procedente del Borussia Dortmund a cambio de 85 millones de euros, pero desde entonces solo ha disputado 83 partidos y se ha devaluado hasta el punto de que el Chelsea no quiso pagar la cláusula de 30 millones para hacerse con sus servicios de forma permanente.

