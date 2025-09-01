El brasileño Alemão refuerza el ataque del Rayo Vallecano

La incorporación de Alemão era una prioridad para la dirección deportiva del Rayo Vallecano para reemplazar las bajas de Sergi Guardiola y Raúl de Tomás, que se habían marchado este verano dejando a Randy Nteka y Sergio Camello como las dos principales referencias ofensivas para una temporada con Liga española, Copa del Rey y Liga Conferencia.

Alemão, de 27 años, llega procedente del Pachuca mexicano, con el que llevaba disputados seis partidos, aunque conoce bien el campeonato español tras su paso por el Real Oviedo, con el que celebró un ascenso a Primera el pasado curso y con el que disputó 83 partidos, marcó 22 goles y dio cinco asistencias en sus dos temporadas de azulón entre 2023 y 2025.

Anteriormente, jugó en diversos equipos brasileños como Metropolitano, Criciúma, Fluminense do Itaum, Avaí, Juventus Jaraguá, Novo Hamburgo e Internacional de Porto Alegre y también cuenta en su historial con un breve paso por Japón en el Kyoto Sanga en 2018.