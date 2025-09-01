Fútbol Internacional

El brasileño Diego Carlos, al Como de Fàbregas

Roma, 1 sep (EFE).- El brasileño Diego Carlos fichó este lunes, en el último día del mercado de verano, por el Como 1907 que entrena el español Cesc Fàbregas procedente del Fenerbahce.

01 de septiembre de 2025 - 14:50
El central, de 32 años, apenas jugó 4 partidos oficiales con el club turco por una lesión en la rodilla que le impidió desarrollar la parte final de la temporada con naturalidad.

Llegó en el mercado de invierno al Fenerbache procedente del Aston Villa y se lesionó el 5 de febrero, en uno de sus primeros partidos con la camiseta del equipo que entrenaba el luso José Mourinho.

A falta de anuncio oficial por parte del Como, el jugador figura como inscrito en el registro de la Serie A.

En el Como, el central podría ser la pareja del español Jacobo Ramón, canterano del Real Madrid titular en las dos primeras jornadas de la Serie A.

