El brasileño Kevin, fichaje más caro en la historia del Fulham

Londres, 1 sep (EFE).- El Fulham anunció este lunes la incorporación del extremo brasileño Kevin, procedente del Shakhtar Donetsk, en una operación récord para el club de Craven Cottage, que ha desembolsado 34,6 millones de libras (40 millones de euros) por su fichaje.

Por EFE
01 de septiembre de 2025 - 17:50
Se trata de la inversión más alta jamás realizada por el conjunto londinense, que lo vincula hasta 2030 con opción a un año adicional.

Kevin, de 22 años, expresó su entusiasmo tras oficializarse su llegada a la Premier League: "Estoy feliz de estar en la liga más grande del mundo, en un club enorme también. Espero marcar muchos goles esta temporada y hacer un gran trabajo aquí en el Fulham".

El joven atacante, que también despertó el interés del Sporting de Portugal, prefirió la oferta del Fulham, que apostó fuerte por él para reforzar su delantera.

