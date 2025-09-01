El brasileño Kevin, fichaje más caro en la historia del Fulham

Se trata de la inversión más alta jamás realizada por el conjunto londinense, que lo vincula hasta 2030 con opción a un año adicional.

Kevin, de 22 años, expresó su entusiasmo tras oficializarse su llegada a la Premier League: "Estoy feliz de estar en la liga más grande del mundo, en un club enorme también. Espero marcar muchos goles esta temporada y hacer un gran trabajo aquí en el Fulham".

El joven atacante, que también despertó el interés del Sporting de Portugal, prefirió la oferta del Fulham, que apostó fuerte por él para reforzar su delantera.