El campeón Pachuca vence al América y le estropea el paso perfecto en el Apertura

En la continuación de la novena jornada del torneo, Myra Delgadillo, dos veces y Charlyn Corral anotaron por las Tuzas, en tanto la española Irene Guerrero y Jiana Palacios descontaron por el América que jugó 62 minutos con una mujer menos en la cancha.

En la repetición de la final del pasado torneo Clausura, las Tuzas salieron a imponer condiciones en su estadio; dominaron y en dos jugadas seguidas tomaron ventaja.

Delgadillo convirtió de cabeza a las Tuzas en el minuto 17 y amplió la ventaja tres minutos después con un golpe de derecha a la salida de la guardameta.

América sufrió en el minuto 28 la expulsión de Scarlett Camberos, a partir de lo cual sufrió, aunque le plantó cara a un oponente con todo a favor.

Guerrero anotó desde fuera del área en el 53, pero en el 68, Corral, recuperada de una cirugía en el rostro, decidió la victoria, al sacudirse a la defensa y convertir de derecha al ángulo.

América luchó y en el 69 se acercó con un remate de derecha de Palacios, quien sacó provecho de un error de la defensa.

Aunque perdió, América sigue de líder con ocho triunfos, una derrota y 24 puntos, dos más que Tigres UANL y cuatro encima de Pachuca.

La española Jenni Hermoso convirtió sus goles séptimo y octavo del campeonato para encabezar la ofensiva de las 'Amazonas', que se impusieron con otro gol de Diana Ordóñez y un autogol de Natalia Villarreal, en tanto Casandra Montero y Kinberly Guzmán descontaron por las Chivas.

Hermoso saltó al cuarto lugar de las goleadoras, dos goles menos que Charlyn Corral y la estadounidense Aerial Chavarín, del Cruz Azul.

La jornada empezó el viernes cuando el Monterrey de la entrenadora costarricense Amelia Valverde mantuvo sus altibajos y apenas empató 1-1 en su estadio ante el Juárez FC.

Liliana Mercado convirtió de derecha desde fuera del área, en el 57 para darle a las visitantes una ventaja que perdieron en el 78 con un golpe cruzado de la española Lucía García.

En la jornada sabatina el León le ganó por 1-2 al Cruz Azul y Tijuana superó por 1-0 al Necaxa.

Chavarin anotó por las Azules, pero fue insuficiente porque León se impuso con tantos de la jamaicana Trudi Carter y Luciana García.

En otros partidos, este domingo el San Luis goleó por 0-6 al Puebla y Toluca aventajó por 2-0 a Querétaro.

Mañana el Atlas recibirá al Mazatlán y Santos Laguna a las Pumas UNAM.