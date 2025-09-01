El Chelsea repesca a Marc Guiu

Delap se lesionó este sábado en el triunfo contra el Fulham y Enzo Maresca, técnico de los 'Blues' confirmó que estará entre seis y ocho semanas de baja.

Este contratiempo desencadenó una serie de movimientos por parte de los londinenses, primero evitar la marcha de Nicolás Jackson cedido al Bayern de Múnich, pese a que el delantero ya estaba en Baviera listo para pasar reconocimiento médico, y más tarde llamar al Sunderland para recuperar a Guiu.

Guiu llegó del Barcelona al Chelsea el verano pasado por unos 6 millones de libras, pero su participación quedó restringida prácticamente a la Conference League que los 'Blues' ganaron al Real Betis.

En busca de minutos, el delantero español de 19 años firmó una cesión al Sunderland hasta final de temporada y marcó su primer tanto la semana pasada en la Copa de la Liga. Al no existir una cláusula como tal para recuperarle, se espera que el Chelsea tenga que compensar económicamente al Sunderland, que debería aprovechar las últimas horas del mercado de fichajes para hacerse con un reemplazo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy