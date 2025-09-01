El Como rescinde el contrato de Dele Alli

El centrocampista inglés, ex del Tottenham, del Everton y del Besiktas, es, según desveló Sky Sports Italia, de nuevo agente libre tras ocho meses en los que formó parte del Como del español Cesc Fàbregas, que probó a rescatar su talento pese a que no jugaba desde el 19 de mayo de 2024.

Dele Alli no figura ya entre los jugadores que forman parte de la plantilla del club del famoso lago italiano en su página web.

Después de varios meses de entrenamientos, su debut llegó el 15 de marzo, totalmente desafortunado al ver cartulina roja a los 10 minutos en San Siro, en un duelo ante el Milan.

Desde entonces, ni un solo minuto. Ni siquiera durante la pretemporada, en la que no estuvo convocado, al igual que en los dos primeros partidos de la jornada.

