El delantero brasileño Thalys ficha por el Almería por seis temporadas

Almería (España), 1 sep (EFE).- El delantero brasileño Thalys Henrique Gomes de Araújo ha fichado por el Almería, de la Segunda División española, para las próximas seis temporadas, informó este lunes el club andaluz.

Por EFE
01 de septiembre de 2025 - 14:40
Nacido el 22 de febrero de 2005 en São Miguel dos Campos (Alagoas), Thalys mide 1,84 metros, se formó en las categorías juveniles del CRB de Alagoas y dio el salto en 2021 al Palmeiras, en cuyas divisiones inferiores brilló con luz propia y logró 32 goles en 46 partidos durante la pasada temporada.

En 2025, Thalys debutó con el primer equipo del Palmeiras, con el que disputó siete encuentros oficiales y anotó dos goles.

La versatilidad es una de sus principales virtudes y, aunque su posición natural es la de delantero centro, también puede desenvolverse como mediapunta o extremo izquierdo, destaca el Almería.

