El delantero internacional estadounidense Konrad jugará como cedido en el Ceuta de Segunda

Konrad de la Fuente (Miami, Estados Unidos, 16 de julio de 2001), que tiene la doble nacionalidad española y estadounidense, es un extremo izquierdo procedente de la Superliga Suiza.

Según el club ceutí, el futbolista norteamericano es un "extremo puro con una gran capacidad de desequilibrio, que además está dotado muy bien técnicamente y tiene mucha rapidez".

Formado en La Masía, donde brilló en la cantera del FC Barcelona, fue traspasado al conjunto francés del Olympique de Marsella, siendo cedido al Olympiacos griego en la temporada 2022-2023 y al Eibar en la 2023-2024, jugando con los armeros en LaLiga Hypermotion donde disputó 24 partidos y logró 4 goles.

En la temporada 2024-2025, salió de España tras ser traspasado al Laussane-Sport.

Además, fue internacional con la selección de Estados Unidos en las categorías sub-16, sub-18 y sub-20, llegando a disputar la Copa del Mundo 2019 en Polonia, donde alcanzó los cuartos de final.

En noviembre de 2020 fue convocado por primera vez con la selección absoluta de Estados Unidos

Desde el AD Ceuta han asegurado estar "felices de que un jugador de las características de Konrad" forme parte del conjunto ceutí.

El fichaje se confirmó sólo una hora después de que el club anunciase la incorporación del delantero ghanés Samu Obeng, que llega procedente del Wydad de Casablanca, con el que disputó el último Mundial de Clubes.