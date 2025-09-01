El 'Dibu' Martínez se queda en el Aston Villa

El 'Dibu' buscaba una salida desde el final de la temporada pasada, pero no ha sido posible después de que el United haya optado por firmar a Senne Lammens, que necesitaba un portero tras las calamitosas actuaciones de André Onana y Altay Bayindir.

A sus 32 años, Martínez se había quedado fuera de la convocatoria del Villa para medirse al Crystal Palace y cuando Unai Emery fue interrogado por esta ausencia se limitó a responder el nombre de sus sustituto, Marco Bizot, que acabó encajando tres goles contra los londinenses.

Martínez pareció despedirse a final de temporada, al acabar llorando en su último partido en Villa Park, pero no ha encontrado destino y comenzará ahora su sexto año en Birmingham.

Con los 'Villanos' aún no ha ganado ningún título, pero sí ha contribuido a que se hayan clasificado a Europa tres temporadas consecutivas, incluyendo el pase a la Liga de Campeones por primera vez en cuarenta años.

Mientras, en Argentina, conquistó con la Albiceleste las Copas América 2021 y 2024 y la Finalissima contra Italia en 2022, además de la Copa del Mundo en Catar 2022.