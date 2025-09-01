El fichaje de Guehi por el Liverpool se frustra a última hora

El central inglés, de 25 años, había llegado a un acuerdo con el club de Anfield y completado el reconocimiento médico en Londres en un traspaso valorado en 35 millones de libras (unos 41 millones de euros) que incluía además una cláusula del 10 % en una futura venta y un contrato por cinco temporadas.

Sin embargo, el Palace decidió retirar la operación al no poder cerrar el fichaje de Igor Julio, su principal objetivo, que optó por marcharse al West Ham.

El club londinense sí firmó al joven central Jaydee Canvot, procedente del Toulouse, pero quería contar con dos refuerzos antes de autorizar la salida de su capitán.

Guehi, internacional inglés y una de las piezas clave de Oliver Glasner, termina contrato en Selhurst Park en junio de 2026 y ya ha comunicado a la directiva que no tiene intención de renovarlo.

Por ello, todo apunta a que, de no producirse una salida en invierno, quedará libre el próximo verano, lo que facilitaría que firme como agente libre por el Liverpool, club con el que ya tiene un acuerdo avanzado en lo personal.

El defensa, que llegó al Palace en 2021 desde el Chelsea, levantó la pasada FA Cup como capitán y ha disputado todos los minutos esta temporada, además de marcar en la reciente victoria ante el Aston Villa (0-3).