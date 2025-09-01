El Monterrey de Sergio Ramos y el goleador Pedro se mantienen como lo mejor del Apertura

El español Sergio Canales anotó tres goles para saltar al subliderato de los anotadores con cinco dianas y convertirse en el héroe de los Rayados de Ramos que sumaron su sexto triunfo consecutivo y llegaron a 18 puntos, uno más que América y Cruz Azul, ganadores de sus respectivos encuentros.

El argentino Lucas Ocampos firmó la otra diana de los Rayados, en tanto Ricardo Martín y Carlos Baltazar descontaron por Puebla.

En uno de los partidos más esperados del fin de semana, el América del estratega brasileño Andre Jardine mantuvo su buen paso al aventajar por 2-0 al Pachuca.

El chileno Igor Lichnovsky y el francés Allan Saint-Maximin anotaron en la jornada sabatina un gol cada uno para darle al América la victoria en un duelo celebrado a puertas cerradas.

Lichnovsky convirtió a pase de Alejandro Zendejas en el minuto 20 y Maximin anotó en el 71 en un contragolpe.

América va segundo de la clasificación por mejor diferencia de goles que Cruz Azul, ganador por 1-2 de las Chivas de Guadalajara del entrenador argentino Gabriel Milito, que siguieron a la baja.

Los argentinos José Paradela y Rodolfo Rotondi anotaron por los Azules del estratega argentino Nicolás Larcamón que sumaron su quinta victoria consecutiva.

En otro encuentro de sábado, el campeón mundial argentino Angel Correa anotó su tercer gol del campeonato para darle al Tigres UANL un triunfo por 0-1 en el estadio del Santos Laguna.

Correa suma la mitad de los goles de Joao Pedro, que se fue en blanco el viernes en la derrota de su equipo, el San Luis, 1-3 ante el campeón Toluca.

Dirigidos por el argentino Antonio Mohamed, los Diablos van en el quinto lugar, tras derrotar al San Luis con dianas de Alexis Vega, el paraguayo Robert Morales y un autogol de Román Pérez.

En otros encuentros, el viernes el Juárez FC le ganó por 1-0 a Mazatlán con gol del colombiano Oscar Estupiñán y este sábado León goleó por 3-0 al Querétaro con dos dianas del panameño Ismael Díaz y una de Fernando Beltrán.

Hoy los Pumas UNAM superaron por 1-0 al Atlas y el Tijuana del estratega uruguayo Sebastián Abreu goleó por 3-0 al Necaxa del entrenador argentino Fernando Gago.

El Apertura se reanudará con la octava jornada del 12 al 14 de septiembre.

- Partidos de la octava jornada del Aprtura del fútbol mexicano:

Viernes 12.09: Necaxa-Juárez FC y Mazatlán-Pumas UNAM.

Sábado 13.09: Pachuca-Cruz Azul, Tigres UANL-León, Atlas-Santos Laguna, Toluca-Puebla y América-Guadalajara.

Domingo 14.09: Querétaro-Monterrey y San Luis-Tijuana.