El Newcastle desembolsa 63 millones por Wissa

Wissa había pedido públicamente salir del Brentford y había asegurado en sus redes sociales que el club se estaba interponiendo en su camino. Sin embargo, la confirmación de la venta de Alexander Isak al Liverpool ha permitido al Newcastle United elevar la oferta por el delantero y hacerse con sus servicios.

La incorporación de Wissa se une a la de Nick Woltemade, por el que pagó 80 millones, siendo la compra más cara de la historia del Newcastle.

A sus 28 años, Wissa da el salto a un club que competirá en la Liga de Campeones esta temporada, tras cuatro años en el Brentford en los que ha formado una gran pareja junto a Bryan Mbeumo -vendido al Manchester United por 80 millones- y en los que ha disputado 149 partidos y marcado 49 encuentros, siendo vital para que los 'Bees' se hayan mantenido en la Premier League todos estos años.