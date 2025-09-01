El portero argentino Andrada llega cedido al Zaragoza

Andrada debutó en el fútbol profesional en el Lanús, con el que conquistó la Copa Sudamericana en 2013 y la Copa Bicentenario y la Supercopa Argentina en 2016.

También defendió los colores de Arsenal de Sarandí en 2014 y 2015 y en verano de 2017 llegó al Boca Juniors, en el que disputó cerca de un centenar de partidos y fue nombrado mejor portero de la Superliga Argentina en 2019.

En el club xeneize agrandó su palmarés con la Supercopa de Argentina 2018, la Primera División 2019-20 y la Copa de la Liga 2020.

En 2021 llegó al Monterrey y con el conjunto mexicano ha disfrutado de la etapa más prolífica de su carrera en cuanto a números, con 165 partidos como ‘rayado’ en cuatro temporadas.

En su periplo con el Monterrey ha conquistado la Liga de Campeones de la Concacaf en 2021 y ha participado como titular en el reciente Mundial de Clubes de EEUU.

También es internacional con la selección de Argentina, tanto en categorías inferiores como en la absoluta, con la que ha disputado cuatro partidos.

Ahora llega a Zaragoza como un portero consolidado con cerca de 400 partidos como profesional.

Con el fichaje de Andrada, la entidad blanquilla cumple en el último día del mercado de fichajes estival con uno de sus principales objetivos, que era reforzar la portería, puesto para el que también incorporó este verano al meta Adrián Rodríguez.