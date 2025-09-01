El portero internacional croata Domink Livakovic, cedido al Girona

El argentino Paulo Gazzaniga fue el gran señalado en la derrota contra el Rayo Vallecano (1-3), el joven Vladyslav Krapyvtsov tampoco transmite seguridad porque ha encajado 13 goles en 300 minutos y la grave lesión de rodilla del tercer portero, Juan Carlos Martín, ha impulsado al club rojiblanco a reforzar la portería.

La llegada de Livakovic, meta titular de la selección de Croacia, supone la tercera incorporación del último día del mercado tras el extremo Bryan Gil y el atacante Vladyslav Vanat.

El comunicado del Girona, equipo que milita en LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), destaca que el "nuevo muro" rojiblanco es un portero de "contrastada trayectoria y amplia experiencia internacional" que aportará "seguridad bajo palos".

El nuevo guardameta rojiblanco jugó casi 300 partidos con el Dinamo de Zagreb hasta el verano de 2023, cuando fichó por el Fenerbahce por 6,5 millones de euros después de brillar en el Mundial de Catar.

Fue clave en las tandas de penaltis de las eliminatorias de octavos de final y cuartos de final contra Japón y Brasil, y su selección llegó hasta semifinales, donde fue eliminada por Argentina.

Con el Fenerbahçe, Livakovic ha sumado 74 partidos entre los dos últimas cursos y el inicio de la presente temporada.