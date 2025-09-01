El Sevilla oficializa el traspaso de Lukebakio al Benfica

El Sevilla informa en una nota de prensa que Lukebakio llegó a la capital hispalense en el verano de 2023 procedente del Hertha BSC de la Bundesliga, y se marcha tras disputar 68 encuentros oficiales con la camiseta blanquirroja, en los que ha marcado 17 y ha repartido tres asistencias.

"El Sevilla FC quiere agradecer a Dodi Lukebakio su esfuerzo y trabajo en estos dos años y desearle la mejor de las suertes en esta nueva etapa profesional", concluye la nota.

La venta del futbolista bruselense permitirá al Sevilla inscribir en las horas previas al cierre del mercado a tres futbolistas que ya se encuentran en la capital andaluza: el delantero chileno Alexis Sánchez, el centrocampista francés Batista Mendy y el defensor portugués Fabio Cardoso.