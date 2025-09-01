El Sevilla traspasa al extremo belga Dodi Lukebakio al Benfica

Lukebakio, de 27 años, viajará en las próximas horas a la capital lusa, donde firmará un contrato por cinco temporadas con el Benfica tras superar el preceptivo reconocimiento médico, que no debería ser sino un trámite a pesar de que un edema en el gemelo le impidió jugar el sábado en el campo del Girona.

El futbolista de origen congoleño, 26 veces internacional absoluto con Bélgica, llegó al Sevilla hace dos años procedente del Hertha de Berlín y ha jugado 68 partidos oficiales con la camiseta sevillista, en los que ha marcado 17 goles y ha dispensado 3 asistencias.