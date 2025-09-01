Elmas vuelve al Nápoles

"El Nápoles anuncia que ha adquirido a Eljif Elmas en préstamo con opción de compra del Leipzig. ¡Bienvenido de nuevo, Eljif!", informó el club en un comunicado.

El extremo macedonio es un jugador muy querido en Nápoles, donde marcó 19 goles en los cinco años que fue partenopeo antes de poner rumbo a Leipzig.

La pasada temporada ya jugó en Italia como cedido en el Torino desde el mes de febrero.

El de Elmas es el penúltimo de los fichajes del mercado estival del campeón de Italia, que anunciará también al delantero danés Rasmus Hojlund.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy