España arranca sin Fabián pero con los 'jefes', Carvajal y Rodri, de vuelta

En la sesión se ausentaron Pedro Porro, con permiso, y Fabián Ruiz, por lesión.

Los aficionados de la selección española, jóvenes y niños en su gran mayoría, disfrutaron de una tarde viendo a los internacionales aprovechando los últimos días de vacaciones, aún sin clases. Como es habitual cada vez que España abre sus puertas a la afición, el nombre de Lamine Yamal fue el más coreado desde la grada, que también dedicó cánticos a varios internacionales, mostró pancartas y hasta un cartón a tamaño natural de Nico Williams.

Sin Pedro Porro, ausente por un asunto familiar que provoca que no llegue a la concentración hasta esta noche, ni Fabián Ruiz, que causó baja por un problema muscular sufrido con el PSG, el momento especial lo vivieron Carvajal y Rodri con su regreso casi un año después y Jesús Rodríguez, que completó su primera sesión con la absoluta.

Los inseparables Lamine Yamal y Nico Williams apenas pisaron el césped. Tras una suave carrera de calentamiento se retiraron a la banda del campo principal de la Ciudad del Fútbol, para soltar piernas en dos bicis estáticas.

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, midió al detalle la carga de trabajo en el primer día, rebajándola para aquellos que jugaron el domingo.

Los que más carga acumulan de varios partidos en el inicio de temporada hicieron series de carrera tras los rondos. Con más intensidad trabajaron aquellos que más ritmo necesitan, que cerraron la tarde con partidos en espacios reducidos.

Incluso llamó a cuatro integrantes de la sub-21 para completar el grupo de la absoluta: el portero Fran González y los jugadores de campo Gonzalo García, Fer López y Rodrigo Mendoza.

Fue la primera toma de contacto, suave y con poca carga física, en el reencuentro de los internacionales con las bajas de Gavi y Fabián por lesión.

El martes, desde las 10.15 horas (08.15 GMT) y ya a puerta cerrada, los internacionales españoles aumentarán la intensidad y entrarán ya en aspectos tácticos para preparar el primero de los dos partidos que encaran lejos de territorio español, ante Bulgaria en Sofía el jueves.

Tras sufrir algún retraso en los últimos desplazamientos y llegar a última hora a las ciudades que acogen el partido, en esta ocasión España adelantará su viaje dos días. Volará en la tarde del martes a Sofía, desde las 15.30 horas (13.30 GMT), y se ejercitará en la víspera en el escenario del partido, el estadio Vasil Levski.

España afrontará sus dos primeros partidos de la fase de clasificación para el Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá: el 4 de septiembre contra Bulgaria en Sofía y el 7 frente a Turquía en Konya.