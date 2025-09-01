Estupiñán al Milan, el 'Cholito' al Torino y Nico González cambia la Juve por el Atlético

También el culebrón del mexicano Santiago Giménez, delantero del Milan, protagonizó buena parte del último día, con la posibilidad de cambiar de destino y recalar en el Roma de Gian Piero Gasperini con un cambio con el ucraniano Artem Dovbyk que, finalmente, no llegó a buen puerto.

Seguirá el delantero mexicano bajo las órdenes de Massimiliano Allegri junto a Estupiñán, titular por el carril izquierdo en los dos primeros compromisos domésticos del Milan, al que llegó por unos 20 millones de euros tras haber pasado antes por LDU Quito, Granada, Almería, Mallorca, Osasuna, Villarreal y Brighton.

Precisamente desde el Brighton llegó a Italia el hispanoecuatoriano Jeremy Sarmiento, nuevo refuerzo de un Cremonese en el que también recaló el paraguayo Antonio 'Tony' Sanabria, competencia del inglés Jamie Vardy, el fichaje más sorprendente de la ventana.

Del Torino se marchó Sanabria, dejando un hueco libre para el argentino Giovanni Simeone, que después de ganar dos 'Scudetti' con el Nápoles como un jugador de apoyo, pocas veces titular, lidera ahora la ofensiva del Toro, titular en los dos primeros partidos de la temporada.

Comparte vestuario el 'Cholito' con el uruguayo Franco Israel, nuevo titular del combinado granate, huérfano de meta tras la marcha del serbio Vanja milinkovic-Savic al Nápoles tras cinco años en Turín. Por lo pronto, Israel dejó dos porterías a cero en tres de los partidos que ha disputado, todos completos.

También en clave portería, el colombiano Devis Vásquez cambió el Milan por el Roma, para ser la alternativa al serbio Mile Svilar, asentado en la titularidad 'giallorossa'.

Allí está el brasileño Wesley como recién llegado dese el Flamengo, protagonista en la primera jornada de la Serie A al regalar la victoria al Roma con el gol decisivo ante el Bolonia.

Otros dos brasileño que aterrizaron en Italia fueron Luis Henrique, nuevo jugador del Inter de Milán procedente del Olympique de Marsella, y Diego Carlos, nuevo jugador del Como 1907 procedente del Fenerbache.

Más sonora fue la salida de Nico González al Atlético de Madrid. El argentino, titular en 30 e sus 40 partidos con la 'Juve', prefirió cambiar de aires tras una temporada gris en Turín, lejos del nivel que mostró en los tres años precedentes en Florencia, donde llevó a la 'Fiore' a dos finales de Liga Conferencia y una de Copa Italia, líder indiscutible de la merjo versión 'Viola' de las últimas dos décadas.

A España regresó el chileno Alexis Sánchez, un viejo conocido de ambos países, jugador del Barcelona, Inter de Milán y, recientemente, durante una última temporada poco beneficiosa para él, en el Udinese, el primer club en el que jugó en Europa.

Una de las joyas del Inter de Milán, el argentino Valentín Carboni, se curtirá en el Génova durante un año de cesión sin opción de compra, por lo que volverá al gigante italiano en el verano de 2026 con minutos, rodaje y experiencia.

Además, el uruguayo Juan Martín Rodríguez Camejo dio el salto desde Peñarol al Cagliari; mientras que el colombiano Juan Cuadrado jugará en el Pisa junto al español Raúl Albiol.