Facundo Buonanotte: "Estoy preparado para este gran desafío"

"Es un gran paso en mi carrera. Estoy muy feliz de estar aquí y listo para dar lo máximo al equipo y al cuerpo técnico. Estoy seguro de que será una temporada positiva donde tendré la oportunidad de jugar Liga de Campeones por primera vez. Será un gran desafío y espero poder ayudar al club a lograr sus objetivos", afirmó en declaraciones difundidas por su nuevo club tras hacerse oficial su cesión, que no cuenta con opción de compra.

Buonanotte, que pasó el curso anterior cedido en el Leicester City, que descendió al Championship (Segunda división inglesa), estuvo cerca de irse al Leeds United, pero el acuerdo no se concretó y el Chelsea finalmente se ha hecho con sus servicios hasta final de campaña.

Sobre su adaptación a Inglaterra, el atacante reconoció: "Al principio fue un poco un 'shock', todo era diferente: el idioma, la cultura e incluso el anochecer temprano en invierno"

"Es muy diferente del fútbol en Argentina. Tienes que estar preparado mental y físicamente, especialmente porque el fútbol aquí es muy intenso. Es algo en lo que he tenido que trabajar mucho, pero me he adaptado y estoy progresando", añadió el jugador, que se formó en el Rosario Central.

