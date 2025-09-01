Hincapié: "Las ganas de querer ganar títulos me motivaron a venir"

"Siempre he visto partidos de la Premier y al Arsenal. Tienen a un gran entrenador y jugadores de mucho nivel. Las ganas de querer ganar títulos me motivaron a venir aquí", expresó el central en declaraciones difundidas por el club inglés tras hacerse oficial su fichaje.

Hincapié, que disputó 166 encuentros con el Leverkusen desde su llegada en 2021 procedente de Talleres de Córdoba, conquistó en Alemania una Bundesliga y una Copa Alemana, además de alcanzar la final de la Liga Europa en 2023.

El internacional de 22 años firma como el octavo refuerzo ‘gunner’ en este mercado veraniego, dentro de un gasto global cercano a los 340 millones de euros, con el que el club del norte de Londres busca poner fin a seis años sin títulos y romper con la racha de tres subcampeonatos consecutivos en la Premier League.