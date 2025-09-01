Hirving Lozano estropea el debut de Heung Min Son ante su público

Denis Bouanga adelantó al Los Ángeles FC a los 16 minutos, pero el San Diego, líder del Oeste, respondió con un auténtico golazo del 'Chucky'.

Lozano controló un espectacular pase vertical del danés Anders Dreyer, entró en el área, recortó y fulminó al portero con un disparo raso de pierna derecha.

El mexicano celebró su noveno tanto en lo que va de la MLS, a la que llegó este año procedente del PSV Eindhoven.

En la reanudación, Dreyer anotó el gol del decisivo 2-1 en el minuto 66.

Son fue titular en el LAFC y disputó su primer partido en Los Ángeles. El ex del Tottenham había jugado sus primeros tres encuentros fuera de casa, contra Chicago Fire, New England Revolution y Dallas.

Ante los texanos, Son celebró su primer gol en la MLS.

San Diego, franquicia debutante en la liga estadounidense, lidera el Oeste con 56 puntos, mientras que el LAFC es quinto, con 41.