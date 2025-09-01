Kolo Muani, cedido al Tottenham

El atacante francés, que no entraba en los planes de Luis Enrique, pasó la recta final de la última campaña en el Juventus de Turín, en el que anotó diez goles en 22 encuentros.

En su etapa en el PSG disputó 54 partidos, pero solo marcó once goles tras costarle 75 millones de euros a los actuales campeones de Europa.

El acuerdo alcanzado con el PSG no incluye una cláusula de compra obligatoria de cara al próximo verano.

Kolo Muani se convertirá en el cuarto refuerzo de los 'Spurs' en ataque en este mercado de fichajes, tras las incorporaciones de Mohammed Kudus, por 63 millones, Xavi Simons, por 65, y Mathys Tel, por 35.

Así, el conjunto de Thomas Frank ha cubierto la salida de Heung-min Son, que se marchó a la MLS, y la baja de larga duración de James Maddison, que se perderá casi toda la temporada por una lesión grave de rodilla.