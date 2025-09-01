La montaña rusa de Robert Moreno en Sochi

Moreno fue destituido este lunes después de que su equipo sumara tan solo un punto de 21 posibles en los primeros siete partidos de liga.

Sólo el técnico catalán sabe por qué, después de casi dos años en el dique seco tras ser despedido por el Granada, decidió asumir el riesgo de dirigir a un club ruso sin apenas pedigrí que era colista de su liga.

El barcelonés, de 47 años, aterrizó en Rusia en diciembre de 2023, es decir, en medio de la pausa invernal y en el ecuador de la actual guerra en Ucrania.

"Todo el mundo me dice que estás loco, cómo vas a ir, que vas a bajar. Es horrible. Generalmente, eso me genera lo contrario. Que me digan que no se puede hacer algo, me motiva bastante", comentó entonces a EFE.

Fue recibido con los brazos abiertos, ya que son contados los casos de futbolistas y técnicos occidentales trabajando en este país desde que comenzó la contienda.

El Sochi no arrancó mal cuando se reanudó el campeonato en marzo, ya que empató con dos de los equipos más fuertes de Rusia -CSKA y Lokomotiv- y derrotó al Spartak Moscú.

Con todo, el Sochi, al que Moreno se incorporó cuando estaba en el último puesto de la clasificación, no pudo salvarse tras perder ante el Akhmat, Dinamo y Krasnodar.

Pese al descenso, Moreno renovó hasta 2027, aunque su mejor delantero, el venezolano Alejandro Guarirapa, fue cedido al CSKA.

La segunda división demostró ser mucho más complicada de lo esperado. El Sochi se quedó fuera de las eliminatorias de ascenso al quedar en quinto lugar, aunque fue repescado ante los problemas del Chernomórets, al que le retiraron la licencia.

En dos partidos a vida o muerte los pupilos de Moreno eliminaron al Pari NN, al que derrotaron brillantemente (1-3) tras haber caído en casa en el partido de ida.

Ya entonces se rumoreó sobre su destitución, ya que Moreno ni siquiera se sentó en el banquillo en la vuelta, sin que a día de hoy se desconozca aún el porqué.

Sea como sea, el Sochi, con Moreno de nuevo en el banquillo, no entró en julio con buen pie en esta nueva temporada. Perdió seis partidos y únicamente arrancó un empate ante el Dinamo Moscú de Valeri Karpin, otro equipo en crisis de juego y resultados.

Recientemente, Moreno sufrió una crisis hipertensiva durante el partido de copa de Rusia ante el Krasnodar, que eliminó al Sochi (2-4).

En las imágenes de televisión se vio cómo el técnico abandonaba el campo por la boca del túnel de vestuarios a un cuarto de hora del final acompañado de varios empleados del club.

El español tuvo que ser hospitalizado, aunque abandonó poco después la clínica por su propio pie.

"Su vida no corre peligro", informaron en el club.

El presidente del Sochi, Boris Rotenberg, explicó este lunes los motivos de su destitución, que vinculó con su "mentalidad española".

"Todos han podido ver que la temporada estaba siendo un fracaso, que Robert Moreno no ha podido cumplir con los objetivos que se le marcaron", dijo al diario Sport-Express.

Añadió que, "aunque lo intentó, es evidente que su mentalidad española no se lo permitió. Moreno planteó el juego como si tuviera bajo su mando a jugadores de un club como el Barcelona".

Añadió que "en Rusia la tradición deportiva es diferente" y el técnico debe trabajar individualmente con sus futbolistas, que deben ser como "sus hijos".

En honor a la verdad, el Sochi es un club poco corriente, ya que la ciudad bañada por el mar Negro apenas tiene afición al fútbol y los partidos sólo reúnen a unos cientos de seguidores en un estadio con más de 40.000 asientos.

Las autoridades rusas están empeñadas en que el Sochi sea un equipo de la división de honor, ya que su estadio fue construido para los Juegos de Invierno de 2014 y tiene que ser de alguna forma rentabilizado económicamente.

Quizás por ello, en los últimos años el Sochi se convirtió en el filial del Zenit -patrocinado por el consorcio estatal Gazprom-, que le cedió varios jugadores en un intento de mejorar su rendimiento deportivo.

Su presidente es un influyente empresario, cuyo hermano, Arkadi, construyó el puente de Crimea y es muy cercano al presidente ruso, Vladímir Putin.