La selección de El Salvador se fija la misión de dar una sorpresa en Guatemala

San Salvador, 1 sep (EFE).- La selección de El Salvador emprendió este lunes su expedición a Guatemala para disputar el primer partido de la etapa final de las eliminatorias del Mundial de 2026 con la esperanza de "dar la sorpresa", pese a ser vista como el equipo "más liviano", según el entrenador colombiano Hernán Darío Gómez.