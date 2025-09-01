Lookman se queda por ahora en el Atalanta

Lookman, nombrado Balón de Oro africano en 2024 y con contrato hasta 2027, se declaró en rebeldía para dejar clara su postura y no se presentó en la ciudad deportiva de Zingonia cuando fue convocado, el sábado 2 de agosto.

Un día después, hizo pública su intención de abandonar el club mediante una carta en redes sociales para unirse al Inter.

Sin embargo, el club bergamasco no tenía intención de vender a su estrella a ningún equipo italiano, condición que según el propio CEO del club, Luca Percassi, acordó con el jugador la temporada pasada.

El Inter, al comprender que la operación estaba bloqueada, dejó la negociación y Lookman quedó en tierra de nadie.

El club de Bérgamo, de hecho, al no entender como injustificada su ausencia en las dos primeras semanas de agosto, apartó al delantero de la actividad normal del equipo hasta, al menos, el final del mercado, cuando su situación contractual estuviera resuelta.

Terminada la ventana, después de rumores sobre una posible oferta de Bayern Múnich y el interés del Tottenham, Lookman no firmó por otro club y por el momento continúa ligado al Atalanta, que según medios italianos exige una compra para dejar ir a su estrella, no una cesión con posibilidad de compra o fórmulas similares.

No es la primera vez que Lookman se declara en rebeldía, pues el verano pasado, después de ganar la Liga Europa de 2024 con un ‘hat-trick’ suyo, pidió no ir convocado la primera jornada de Serie A para esperar un posible movimiento del PSG.

Esta última campaña, Lookman marcó un total de 20 goles entre Serie A y ‘Champions’. Tuvo también un enfrentamiento público con Gian Piero Gasperini, su entrenador (ahora en el Roma), que le tachó de mal lanzador de penaltis tras la eliminación de Liga de Campeones ante el Brujas.