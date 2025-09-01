Luis Suárez escupe a un miembro del cuerpo técnico de Sounders en una tangana final

Chicago (EE.UU.), 31 ago (EFE).- El uruguayo Luis Suárez, delantero del Inter Miami, escupió a un miembro del cuerpo técnico de los Seattle Sounders en una tangana final tras la final de la Leagues Cup perdida por 3-0 por el equipo de Florida.