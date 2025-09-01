Messi llega a Buenos Aires para disputar su último partido de eliminatorias en Argentina

Tras perder la final de la Leagues Cup de Estados Unidos con el Inter Miami ante Seattle Sounders por 0-3, el astro argentino emprendió un viaje de más de 10 horas junto a Rodrigo De Paul para sumarse a la plantilla albiceleste.

Messi, quien llegó en un avión privado al aeropuerto internacional de Ezeiza, firmó autógrafos y desde allí se trasladó al predio que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene en la misma localidad de la provincia de Buenos Aires.

El partido contra Venezuela en el estadio Monumental de Buenos Aires será el último del futbolista de 38 años por eliminatorias en casa.

Debido a esto, el propio jugador anticipó la última semana que se trataría de un partido "muy especial", y anticipó que estaría acompañado por su esposa, sus hijos, sus padres y sus hermanos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La llegada de los jugadores citados por Scaloni comenzó el domingo con el arribo de Cristian Romero, Thiago Almada, Julián Álvarez, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Franco Mastantuono, Exequiel Palacios, Claudio Echeverri, Nicolás Paz y Giovanni Lo Celso, quienes se sumaron a los locales Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, de River Plate, y Leandro Paredes, de Boca Juniors.

Además de Lionel Messi y Rodrigo De Paul, llegaron también este lunes en Buenos Aires los convocados Julio Soler, Alan Varela, José Manuel López, Juan Foyth, Lautaro Martínez, Nicolás Otamendi y Walter Benítez.

Este martes se completará la nómina con la llegada de Alexis Mac Allister, Emiliano Martínez, Nicolás Tagliafico, Leonardo Balerdi, Nicolás González, Valetín Carboni y Gerónimo Rulli.

Este lunes, la plantilla cumplió un entrenamiento ligero y el martes lo hará también por la tarde por primera vez con plantilla completa para definir el once titular para enfrentar a Venezuela.

La selección de Argentina llega a la últimas dos jornadas de las eliminatorias como líder absoluto de la clasificación, con 35 puntos y 28 gole anotados al cabo de 16 jornadas en las que ganó 11 partidos, empató 2 y perdió 3.