Modric, De Bruyne, Vardy y el culebrón Lookman protagonizan el mercado italiano

Se inició por todo lo alto el conocido como 'calciomercato'. Llegaron como agentes libres Modric para salvar al Milan y De Bruyne para reforzar al campeón, el Nápoles. Y terminó también a lo grande. Con la aparición estelar de Jamie Vardy, nuevo fichaje del Cremonese, también como agente libre.

Pese a lo mediático de los dos primeros, el más comentado en Italia es el de Vardy, incorporación más importante de la historia del club de Cremona, una localidad italiana de unos 70.000 habitantes situada a unos 100 km de Milán.

Porque lo que un principio pareció una locura, tornó en un sueño que se hizo realidad cuando el mítico ariete del Leicester, campeón de la histórica Premier en 2016, bajó de una furgoneta con una bufanda del Cremonese.

Superó el reconocimiento médico y estampó su firma en el contrato que lo ligará durante la presente temporada, con opción a una más. La oficialidad llegará en los próximos días, pues al ser agente libre su inscripción no necesita cumplir los plazos de los jugadores bajo contrato.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Su debut con el Cremonese, que lleva pleno de victorias, podría llegar el 15 de septiembre ante el Hellas Verona. No juega, eso sí, desde el 18 de mayo, en su último partido con el club de su vida.

No todo fueron operaciones que llegaron a buen puerto en Italia. Dos de ellas se quedaron en el tintero. La primera y más sonora, la de Lookman. El Balón de oro africano 2024 forzó su salida al Inter de Milán, pero el Atalanta le prohibió firmar por un equipo italiano.

Se declaró en rebeldía y no acudió a los entrenamientos de pretemporada durante 2 semanas. Cuando volvió, después de que el Inter no pudiera ficharle, el Atalanta le apartó hasta, al menos, el 2 de septiembre. Por el momento, a falta de Turquía, con la posibilidad de ir al Fenerbache, Lookman sigue siendo jugador del Atalanta.

La otra, entre Milan y Roma, que ya en el verano pasado completaron un intercambio a última hora entre Saelemaekers y Abraham. Esta vez, el objetivo era el cambio Dovbyk-Giménez. Sin embargo, no hubo entendimiento entre las partes para una operación muy compleja. Ambos continuaran en sus respectivos clubes.

En el Roma, Dovbyk tendrá que competir con el recién llegado Ferguson desde el Everton.

Actor principal una vez más en el mercado, el Como se ganó definitivamente la etiqueta de 'Spanish' en Italia. Porque pese a la salida de Iván Azón al Ipswich Town, a los Sergi Roberto, Alberto moreno y Álex Valle se sumaron Jesús Rodríguez -convocado con España- desde el Betis, Jacobo Ramón desde el Real Madrid y Álvaro Morata desde el Milan, previa rescisión de cesión con el Galatasaray.

Entre otros fichajes, el equipo que entrena Cesc Fàbregas sumó también al brasileño Diego Carlos, procedente del Fenerbache turco.

Los cuatro grandes de Italia (Nápoles, Inter, Milan y Juventus), operaron durante el verano para mejorar sus plantillas.

El Nápoles, vigente campeón, además de De Bruyne, firmó a Hojlund desde el United por la lesión de larga duración de Lukaku, a Miguel Gutiérrez desde el Girona, a Lorenzo Lucca desde el Udinese, a Noa Lang desde el PSV, a Eljif Elmas desde el Leipzig y al meta Milinkovic-Savi desde el Torino.

El Inter, que dio salida a Pavard, Taremi, Arnautovic, Correa, Buchanan o Zalewski, entre otros, reforzó su zaga con Akanji desde el Manchester City. También firmó a Luis Henrique desde el Marsella, a Sucic desde el Dinamo de Zagreb, a Diouf desd el Lens y a Bonny desde el Parma.

En la parte 'rossonera' de Milán, el último día fue ajetreado. Se deshizo de Jiménez (Bournemouth) y de Chukwueze (Fullham), el Inter le 'robó' a Akanji y se lanzó entonces a por el joven Odogu, defensa de apenas 19 años riado en el Wolfsburgo. En el centro del campo, para acompañar a Modric, Rabiot, desde el Marsella, Jashari, desde el Brujas, y Ricci, desde el Torino; y en defensa Estupiñán, desde el Brighton.

Y la 'Juve', que no pudo cerrar a Kolo Muani, se queda con Vlahovic, Davies, libre desde el Lille, y Openda, fichado desde el Leipzig, como delanteros centro. La salida de Nico González al Atlético de Madrid permitió la llegada de Edon Zhegrova desde el Lille. Y atrás, Joao Mario como principal novedad.

Otro de los fichajes que ha causado furor es el de Benito Floriano Romano Mussolini, bisniento del dictador italiano. Propiedad del Lazio, llegó cedido al Cremonese de Vardy y tuvo sus primeros minutos en Serie A. Esta vez, a diferencia de la temporada pasada, cuando jugó con el Juve Stabbia con el nombre Mussolini en la espalda, jugó con el de Romano.

Romano, que provocó el penalti de la victoria del equipo en la segunda jornada para mantener el pleno, compartirá vestuario también con el paraguayo Antonio Sanabria.

El veterano central español, que cumplirá 40 años el 4 de septiembre, superó el reconocimiento médico y firmó su contrato con el Pisa por la presente temporada con opción a una más, después de convertirse en agente libre al finalizar su etapa en el Villarreal.

Allí coincidirá con Juan Cuadrado, que llego también como agente libre desde el Atalanta.

Además, otras operaciones sonadas en Italia fueron las de Dzeko a la 'Fiore', Zaniolo al Udinese, Belotti al Cagliari, Simeone al Torino, Tsimikas al Roma, Immobile al Bolonia, Matic al Sassuolo, Camarda al Lecce o Zalewski al Atalanta.