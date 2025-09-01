Nico González, inscrito en LaLiga

El internacional argentino, de 27 años, formalizó su contrato este lunes, tras el acuerdo entre clubes, que incluye una compra obligatoria al final de esta campaña por 32 millones de euros en el caso de que se den “determinadas condiciones”, según explicó el Juventus en un comunicado.

Nico González, que ya hizo algunos estiramientos este lunes en la sesión vespertina de su nuevo equipo en el Centro Deportivo de la localidad madrileña de Majadahonda, se sumará ahora a la selección argentina para las dos últimas jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 frente a Venezuela y Ecuador, los próximos 4 y 9 de septiembre, respectivamente.

La primera ocasión para su debut con el Atlético será el sábado 13 de septiembre en la cuarta jornada de la liga contra el Villarreal en el estadio Metropolitano.