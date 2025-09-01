Fútbol Internacional

Nico González, inscrito en LaLiga

Madrid, 1 sep (EFE).- El extremo argentino Nico González, último fichaje del Atlético de Madrid, ha sido inscrito ya en LaLiga española, según recoge la página web oficial de la competición, tras su cesión por un millón de euros desde el Juventus hasta el final de la presente temporada.

01 de septiembre de 2025 - 15:20
El internacional argentino, de 27 años, formalizó su contrato este lunes, tras el acuerdo entre clubes, que incluye una compra obligatoria al final de esta campaña por 32 millones de euros en el caso de que se den “determinadas condiciones”, según explicó el Juventus en un comunicado.

Nico González, que ya hizo algunos estiramientos este lunes en la sesión vespertina de su nuevo equipo en el Centro Deportivo de la localidad madrileña de Majadahonda, se sumará ahora a la selección argentina para las dos últimas jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 frente a Venezuela y Ecuador, los próximos 4 y 9 de septiembre, respectivamente.

La primera ocasión para su debut con el Atlético será el sábado 13 de septiembre en la cuarta jornada de la liga contra el Villarreal en el estadio Metropolitano.

