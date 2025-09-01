Óscar Villegas: "Ansiosamente queremos este mundial, pero todo puede pasar"

"Cuando me presentaron (como seleccionador), dije que si llega un momento de hablar del Mundial más adelante, cuando realmente falte poco lo hablaremos. Y hoy sí queremos, lo queremos, ansiosamente queremos este mundial, pero todo puede pasar", sostuvo Villegas en una rueda de prensa en La Paz.

El estratega afirmó que "lo que sí está claro" es que su trabajo al frente del equipo nacional no es solamente "para este mundial, sino para el próximo también".

Villegas no ocultó su satisfacción por llegar a las fechas 17 y 18 de las eliminatorias con la posibilidad de pelear al menos por la repesca, algo que parecía "impensado" cuando tomó las riendas de la Verde en julio de 2024.

Bolivia apenas tenía 3 unidades logradas en las seis fechas disputadas hasta ese momento y ahora es octava con 17 puntos, uno menos que Venezuela, que está actualmente en la zona de repesca.

"Llegar a esta última fecha con posibilidades nos llena de satisfacción. Como era algo impensado por supuesto que nos tiene que llenar de orgullo. No es que estamos tranquilos con haber llegado acá, queremos más, ya estamos acá", agregó.

El técnico no quiso dar pistas de cuál será su alineación o su estrategia para el partido ante Colombia este jueves en Barranquilla y se limitó a decir que lo que se busca es obtener "un resultado óptimo que nos permita sumar".

También tiene claro que saldrán "con todo" a la cancha ante los 'cafeteros', sin priorizar, ni reservar jugadores que tienen tarjetas amarillas para el último partido ante Brasil.

"Creemos que todo es para bien, son jugadores que en general tienen un juego muy limpio y que han aguantado muchísimas fechas sin sacarse la segunda amarilla. Lo que venga, va a venir muy bien", zanjó.

Para Villegas, ninguna selección que esté en carrera o incluso ya clasificada "está para regalar nada" en las dos últimas jornadas", porque se juegan puntos, pero también "el prestigio" del plantel y del país.

Por eso, consideró que Colombia buscará "sumar mucho más" en los partidos que le quedan y que Brasil hará lo propio en la fecha 18, que se disputará en los más de 4.000 metros de altitud de El Alto.

Bolivia se trasladará este martes a Colombia, donde ya le aguardan algunos de sus jugadores 'foráneos' que viajaron directamente desde los países donde están sus clubes.

La única vez que la selección boliviana llegó a un Mundial por mérito propio fue al de 1994 en Estados Unidos, una gesta liderada por el estratega español Xabier Azkargorta.

Villegas reconoció que el estar cerca de un mundial después de tantos años es algo que "ilusiona a todos" y aseguró que el equipo quiere "darle a Bolivia todo lo mejor".