Pavard, cedido al Marsella

"El Internazionale Milano anuncia el traspaso de Benjamin Pavard al Olympique de Marsella. El defensa, nacido en 1996, llega cedido con opción a continuar en el club francés", informó el club italiano.

Pavard, titular desde su llegada en 2023, formó parte del Inter campeón del 'Scudetto' y del subcampeón de la Liga de Campeones en 2025.

Para paliar su marcha, el Inter cerró la cesión del suizo Manuel Akanji para la presente temporada con obligación de compra si se cumplen determinadas condiciones.

El central zurdo, de 30 años, jugador en las últimas tres temporadas del Manchester City de Pep Guardiola, pudo firmar por el enemigo del Inter, el Milan, pero prefirió la oferta 'nerazzurra' para jugar la Liga de Campeones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy