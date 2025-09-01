Uche, cedido por el Getafe al Crystal Palace con opción de compra obligatoria

Uche, de 22 años, llegó al Getafe la pasada temporada tras despuntar en el Ceuta el curso anterior. A las órdenes de José Bordalás debutó en Primera y disputó 38 partidos oficiales en los que marcó cuatro goles y dio siete asistencias.

Este curso, de momento, había disputado los tres primeros partidos de Liga como titular acumulando sobre el césped los 270 minutos de juego, lo que refleja la importancia en su esquema táctico para José Bordalás, que no quería desprenderse de él, como dijo públicamente en diferentes conferencias de prensa.

La salida de Uche permite al Getafe cuadrar sus cuentas y, debido al control económico de LaLiga, inscribir a los jugadores que tenía sin ficha hasta el momento: Abdel Abqar, Alex Sancris, Yvan Neyou, Kiko Femenía, Javi Muñoz y Juanmi.

"Desde el Getafe C.F. le deseamos la mayor de las suertes en su nuevo desafía profesional y le agradecemos el ímpetu y el esfuerzo con el que siempre defendió a nuestro club. Esta siempre será tu casa, Uche", reza el comunicado del club madrileño.

