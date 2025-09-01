Un millar de béticos enardecidos reciben a Antony tras fichar por el Betis de Pellegrini

El internacional brasileño, por el que el club bético pagará unos 25 millones de euros más la mitad de una posible plusvalía en caso de venta, correspondió con el cuerpo fuera del coche a los muchos béticos que vieron colmadas sus expectativas con su llegada, tras un mercado de muchas incógnitas y dimes y diretes por la dificultad y dureza de la negociación con el Manchester United.

'Vamos Betis, vamos Beti aé' y 'vamos, Balompié' fueron los cánticos más oídos en el aeropuerto sevillano a la llegada de Antony, quien se llevaba las manos al corazón en agradecimiento por el recibimiento antes de pasar el reconocimiento médico y ponerse a las órdenes del chileno Manuel Pellegrini en los próximos días.

De 25 años e internacional absoluto con Brasil en dieciséis ocasiones, el atacante paulista, consciente de que no entraba en los planes de Rubén Amorim, el entrenador portugués del Manchester United, se ha mantenido firme todo el verano en su idea de volver al Betis, lo que ha facilitado las arduas negociaciones entre clubes que se han prolongado durante los dos últimos meses.

Formado en la cantera del Sao Paulo, Antony debutó en 2018 con el primer plantel y fue traspasado en el verano de 2020 al Ajax neerlandés, donde explotó como futbolista de alto nivel hasta el punto de que el Manchester United pagó por él 95 millones de euros dos años después.

El rendimiento de Antony en sus dos campañas y media en Inglaterra; sin embargo, fue tan irregular como la marcha del club mancuniano y sus números, aunque honorables, no justificaron la enorme inversión: doce goles y cinco asistencias en 96 partidos oficiales.