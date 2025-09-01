Vasco da Gama anuncia el fichaje del colombiano Carlos Cuesta, del Galatasaray turco

"Estoy bien, estoy feliz de venir a Río y estar aquí para conquistar todo con el Vasco", declaró el defensa, citado en un comunicado por el conjunto carioca.

Cuesta inició su carrera profesional en el Atlético Nacional de su país y su rendimiento lo llevó al fútbol europeo donde comenzó con el Genk de Bélgica, para posteriormente jugar con el Galatasaray.

El zaguero, de 26 años, ha sido convocado 23 veces a la selección colombiana.

Según medios locales, el zaguero estuvo cerca de fichar por el Spartak de Moscú, pero las negociaciones no prosperaron.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy